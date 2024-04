MEDAGLIA DI COMMIATO DEL QUESTORE DI ANCONA A UN POLIZIOTTO MORTO NELLA TRAGEDIA DI RIGOPIANO

PESCARA – Durante una cerimonia nella Questura di Ancona, il questore Cesare Capocasa ha consegnato le medaglie di commiato per i poliziotti e le poliziotte collocati in quiescenza, con la partecipazione di una rappresentanza dell’Anps: 43 le medaglie per operatori che hanno prestato servizio presso la Questura, i Commissariati della Provincia e presso le Specialità della Polizia.

In un clima di grande commozione, Capocasa ha consegnato anche la medaglia di commiato dell’operatore Domenico Di Michelangelo, morto prematuramente nella tragedia di Rigopiano (Pescara) il 18 gennaio 2017, insieme alla moglie.

Il riconoscimento è stato ritirato dalla madre Loredana e dal fratello Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Alessandro Di Michelangelo.