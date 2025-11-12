MEDIA EDUCATION NELLE SCUOLE: PROTOCOLLO D’INTESA CORECOM ABRUZZO-USR

L’AQUILA – Un protocollo d’intesa tra Corecom Abruzzo e Ufficio Scolastico Regionale (Usr) in materia di “media education”.

Verrà prsentato domani, giovedì 13 novembre, alle ore 11.30, nella Sala Fabiani di Palazzo dell’Emiciclo (piano-1), nel corso di una conferenza stampa.





Saranno presenti il presidente Corecom, Giuseppe La Rana, e il direttore generale dell’Usr, Massimiliano Nardocci.

L’accordo impegna i due organismi a promuovere in ambito scolastico progetti di media education nel corso del prossimo triennio, prendendo spunto dalle esperienze in atto: “Digital Cives”, Progetto di media education sulla cittadinanza digitale e “Patentino digitale” del biennio 25/26.

