L’AQUILA – Parte oggi dall’Aquila il mini tour di “Futuro Hub, Connessioni Digitali”, promosso dal Corecom Abruzzo, il comitato regionale per le Comunicazioni, con il primo dei tre convegni alle ore 10 nella sala Ipogea del Consiglio regionale. Abruzz0web segue la diretta dalle ore 10 alle ore 13.

“Futuro hub, educazione dei minori all’uso dei media: i pericoli della rete”, il titolo del primo incontro, pensato come occasione per un confronto diretto tra ragazzi e istituzioni, un momento di dialogo per sviluppare una sintesi sicura ed accessibile tra informazione tradizionale e nuovi mezzi di comunicazione.

Saranno oltre 200 gli studenti delle scuole del territorio, accompagnati dai loro insegnanti, che parteciperanno in presenza al primo appuntamento.

In apertura previsti i saluti istituzionali del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, interverranno Giuseppe La Rana, presidente del Corecom Abruzzo, Maria Concetta Falivene, Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Gian Mauro Placido, del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Abruzzo della Polizia Postale e Giammaria De Paulis, docente dell’Università “D’Annunzio” di Chieti, divulgatore scientifico.

Sarà possibile seguire l’evento anche attraverso la diretta streaming sulla pagina Facebook di Futuro Hub https://www.facebook.com/FuturoHub e su quella del Corecom Abruzzo https://www.facebook.com/corecom.abruzzo.