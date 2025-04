“MEDIAE TERRAE”: COMMISSIARIO CASTELLI PRESENTA A L’AQUILA LIBRO SUL SISMA E RICOSTRUZIONE 2016

L’AQUILA – Parlare del terremoto del 2016 nella città martire del sisma 2009: due tragedie, due destini incrociati, oggi condividono anche la possibilità di attingere alle risorse per la rigenerazione del territorio (programma NextAppennino) oltre a quelle per la ricostruzione.

Un’occasione per fare il punto delle attività in corso, per ridare vita e normalità alle comunità ferite dagli eventi sismici è offerta dalla presentazione del libro “Mediae Terrae” , per Giubilei editore, scritto dal Commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016, senatore Guido Castelli.

Saranno il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio e il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, insieme all’autore Guido Castelli, a presentare l’opera all’Aquila, giovedì 10 aprile, alle ore 18, presso la Libreria Colacchi (sala Eventi). Moderatrice la giornalista Claudia Conte.

“La ricostruzione post sisma 2016-2017, dopo molte false partenze, oggi registra un sostanziale cambio di passo – si legge nella nota -. I territori del cratere sono diventati il luogo dove realizzare un modello di rinascita e sviluppo sostenibile: il Laboratorio Appennino centrale. ‘Dopo il terremoto: la rinascita dell’Italia centrale oltre la fragilità del territorio’ è il sottotitolo del volume, che nasce dall’attività, dagli incontri, dai progetti maturati in questi due anni di impegno commissariale”.