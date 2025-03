MEDIASET A CACCIA DI TALENTI ALL’AQUILA: IL 12 APRILE MASTERCLASS CON ANNAMARIA NEGRI A VILLA GIULIA

L’AQUILA – Mediaset scopre talenti all’Aquila. Il contest è una masterclass con Annamaria Negri, casting director di programmi di punta del Biscione, prevista per il 12 aprile nella location di Villa Giulia.

Giovani cantanti o gruppi musicali, potranno partecipare presentando due brani in musica italiana o straniera per accedere alla selezione dei talenti per format di successo come Io Canto Generation, Family, Senior, Ciao Darwin, Avanti un Altro e La Tv dei 100 e Uno.

“Rappresenta un’importante occasione di crescita per tutti coloro che desiderano affrontare un casting con consapevolezza e preparazione – dice il direttore artistico della Voice Academy, Giuseppe Lucente – il percorso formativo che abbiamo costruito fino a oggi, con ben sei appuntamenti di grande valore, ha visto la partecipazione di professionisti come Garrison Rochelle, Luca Pitteri, Rita Perrotta, che hanno condiviso con gli allievi le loro competenze”.

Dopo il grande successo delle lezioni precedenti con artisti aquilani approdati anche nel programma The Voice Kids, l’accademia aquilana, in collaborazione con l’associazione Le Muse di Gianna Martorella punta a Mediaset.

“Desidero ringraziare – prosegue Lucente – in modo particolare Gianna Martorella, Presidente dell’Associazione Le Muse – Associazione di Arte e Spettacolo, L’Aquila, per il suo impegno costante nel creare opportunità formative di altissimo livello. Gianna ha voluto investire con entusiasmo in questo progetto, credendo fermamente nel talento di questa città, ricca di arte, cultura e potenzialità straordinarie. Il suo supporto e la sua visione hanno reso possibile un percorso che continua a offrire ai partecipanti strumenti concreti per affrontare il mondo dello spettacolo con professionalità e determinazione”.

“Partecipare rappresenta un’occasione unica per chi sogna di entrare nel mondo dello spettacolo”. La chiusura delle iscrizioni è prevista per il 4 aprile, per informazioni voiceacademy.aq@gmail.com