MEDICI AQUILANI IN LUTTO: ADDIO AL NOTO OCULISTA STEFANO GENTILE, AVEVA 72 ANNI

L’AQUILA – Medici in lutto per la morte del noto oculista Stefano Gentile i cui funerali si tengono oggi pomeriggio alle 15, nella basilica di Collemaggio. Aveva 72 anni. Si tratta comunque di una morte improvvisa visto che non sembrava affatto essere in gravi condizioni.

La sua morte, così inattesa, ha scosso profondamente la città, del resto aveva lavorato con successo per anni nel settore pubblico e poi si era impegnato anche in quello privato. Lascia due figli Rodolfo e Fiorella e la moglie Velia.