MEDICI AQUILANI IN LUTTO PER LA MORTE DEL PROFESSOR CAPPA: IL CORDOGLIO DEL SINDACO BIONDI

L’AQUILA – Lutto nel mondo della sanità aquilana per la morte del professor Francesco Cappa, 83 anni, figura di spicco della medicina e uomo di profonda umanità.

Per anni ha guidato il Dipartimento materno-infantile dell’ospedale “San Salvatore” e diretto il reparto di Ostetricia e Ginecologia, promuovendo una modernizzazione che ha contribuito a fare della struttura un punto di riferimento per tutto il centro Italia. La sua carriera è stata segnata da competenza, rigore e rispetto per i pazienti.

“La scomparsa del professor Francesco Cappa”, si legge in una nota del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, “mi addolora profondamente. La nostra città perde oggi una figura straordinaria, un punto di riferimento per la medicina e per la comunità intera. Luminare della ginecologia, già direttore del Dipartimento materno-infantile e primario di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale San Salvatore, il professor Cappa ha dedicato la propria vita professionale e umana alla cura delle persone, unendo straordinaria competenza, rigore scientifico e una rara capacità di ascolto. Migliaia di pazienti, colleghi e allievi hanno beneficiato del suo sapere e della sua generosità. Originario del borgo di San Nicandro, il professor Cappa ha lasciato un’impronta indelebile non solo nella sanità cittadina, ma anche nella vita pubblica, ricoprendo con passione e impegno il ruolo di sindaco del comune di Prata d’Ansidonia”.

“Alla sua famiglia e a quanti hanno condiviso con lui affetti e ricordi, giunga la mia vicinanza personale e quella dell’intera comunità aquilana, con la certezza che la memoria del professor Cappa continuerà a vivere nelle opere, nei valori e nelle persone che ha saputo formare e ispirare”.