MEDICI DI BASE, PSICOLOGHE ASL1 E SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO: AUDIZIONI IN COMMISSIONE SALUTE

L’AQUILA – La Commissione “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”, presieduta da Paolo Gatti, si è riunita nel pomeriggio di oggi per affrontare la situazione della carenza dei medici di base, in particolar modo nelle zone disagiate del territorio.

È intervenuta la responsabile del Servizio Programmazione socio-sanitaria della Regione Abruzzo, Barbara Morganti, e a seguire Alfonso Attardi, Asl 1; Maria Grazia Capitoli, Asl 2; Marilea Cantagallo, Asl 3 e Saula Gambacorta, Asl 4.

L’occasione di confronto con i commissari, ha consentito di focalizzare le principali problematiche e le aree maggiormente interessate ai disagi sanitari.

Il secondo punto all’ordine del giorno è stato inserito su richiesta di alcune dirigenti psicologhe della Asl 1, che sono state ascoltate in riferimento alla propria situazione lavorativa, per la quale, in una prossima seduta, sarà invitata ad intervenire la dirigente responsabile dell’azienda sanitaria.

Sono intervenute le dottoresse Olga Manetta e Patrizia Romito.

Inoltre, è proseguito il percorso di ascolto dei portatori di interesse sul tema del “suicidio medicalmente assistito”, legato al progetto di legge di iniziativa popolare n. 364/2023, “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019”.

La Commissione, a fine seduta, ha votato la risoluzione a firma Erika Alessandrini – Francesco Taglieri (M5S), che impegnava il presidente di Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e la Giunta a supportare le imprese operanti nel settore della canapa industriale e a fare leva sul Governo nazionale per attuare dei correttivi all’art. 18 del DDL “Sicurezza”.

La risoluzione è stata bocciata, con i soli voti favorevoli dei Commissari delle forze di opposizione.