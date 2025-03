L’AQUILA – “Sarebbe stato meglio non aumentare l’addizionale Irpef ma se si decide di chiedere sacrifici ai cittadini, la tassa deve essere di scopo: i fondi non devono finanziare sprechi o leggi mancia ma il diritto alla salute per gli abruzzesi, a partire dai più fragili”.

È questa l’ indicazione unanime emersa in occasione della prima assemblea dopo l’insediamento dei nuovi componenti dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia dell’Aquila, che si è svolta ieri nella sede dell’ente nel capoluogo regionale.

Oltre a questa presa di posizione riguardo il dibattito sull’aumento delle tasse, in via di definizione in Abruzzo da parte della Regione per coprire il deficit nella sanità, l’evento ha fatto registrare una grande partecipazione di medici e di dirigenti, a riprova di un rinnovato entusiasmo, secondo Alessandro Grimaldi, presidente dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della Provincia dell’Aquila.

“La sala gremita, mai così piena, è il segno che ci stiamo muovendo nella direzione giusta e l’interessante dibattito che è venuto fuori, in una giornata di confronto in quella che vogliamo diventi sempre di più ‘casa’ di tutti i medici della provincia, è la testimonianza di una crescente volontà di partecipazione, di contribuire a scrivere insieme il futuro della Sanità dei nostri territori – ha spiegato – Con questa compattezza ci presenteremo davanti alla politica abruzzese per discutere dell’aumento delle tasse”.

Oltre al Consiglio al completo, hanno partecipato oltre 100 iscritti, numeri mai registrati in precedenza, e hanno preso parte alla discussione, tra gli altri, tanti noti professionisti come il direttore dell’Agenzia sanitaria regionale Pierluigi Cosenza, l’ex sindaco dell’Aquila Massimo Cialente, l’ex primario del reparto di Urologia dell’ospedale “San Salvatore” Luigi Di Clemente.

L’assemblea si è aperta con un minuto di raccoglimento in memoria del compianto Maurizio Ortu, stimato presidente dell’Ordine provinciale.

Approvato il bilancio che tra le altre cose, come anticipato in una lettera inviata da Grimaldi agli iscritti nei giorni scorsi, prevede una riduzione del 50% delle indennità per i presidenti dell’Ordine, Albo Medici ed Odontoiatri (Cam e Cao), per un risparmio di 20mila euro l’anno, risorse aggiuntive che saranno destinate alla formazione sui temi delle aggressioni al personale sanitario, emergenza urgenza, radioprotezione, intelligenza artificiale, autismo, terapia antibiotica e antibiotico resistenza, appropriatezza prescrittiva, genetica, suture, vulnologia e linfedema, diabete e parodontiti, privacy, fentanyl e nuove droghe, disagio giovanile, maltrattamenti, violenza di genere e terapia del dolore.

Ma non solo, come spiega Grimaldi, primario del reparto di Malattie infettive dell’ospedale “San Salvatore” e capo dipartimento medicina della Asl provinciale dell’Aquila: “Tra i vari progetti c’è quello di investire ulteriori fondi per il potenziamento della sala convegni, prevedendo l’ampliamento del numero dei posti, nuove attrezzature, lavori che la rendano ancora più sicura. Vogliamo che diventi un’aula a disposizione di tutti per eventi, convegni, incontri”.

Grimaldi si dice particolarmente soddisfatto dell’alta partecipazione all’assemblea: “Abbiamo preso parte ad un dibattito costruttivo, per contenuti e passione, che ha offerto notevoli spunti di riflessione, abbiamo davvero inaugurato una nuova stagione”, sottolinea il neo presidente dell’Ordine che, con la lista “Integrazione Ospedale Territorio”, con il voto di 2.973 medici della provincia, ha ottenuto il 53% del totale, percentuale tra le più alte mai raggiunte nell’ambito delle elezioni ordinistiche.

Una stagione di confronto, a cominciare dalle aree interne e più disagiate, inaugurata lo scorso 18 gennaio a Castel di Sangro, e che proseguirà in altre località della provincia per un Ordine sempre più “itinerante” e vicino ai territori.

Da poco eletto anche componente del Comitato Centrale della Fnomceo, la Federazione Italiana dei Medici, Chirurghi ed Odontoiatri, Grimaldi riferisce: “Il tema centrale è stato il futuro della sanità del nostro territorio, che necessita di maggiori finanziamenti e di una seria razionalizzazione della spesa, oltre che di una tassazione giusta e servizi adeguati”.

Richieste che il presidente dell’Ordine porterà anche in Commissione Bilancio nel corso dell’audizione in programma lunedì 31 marzo, prima dell’arrivo in Consiglio regionale del discusso disegno di legge sulla rimodulazione dell’addizionale Irpef per sanare il debito della Sanità.

“Continueremo a raccogliere le voci di tutti gli iscritti per portare avanti, in ogni sede, le istanze dei nostri territori”, conclude Grimaldi.