MEDICI MEDICINA GENERALE L’AQUILA: IL DOTTOR GIANCARLO ROSSETTI ELETTO NUOVO PRESIDENTE PROVINCIALE

L’AQUILA – Sono state rinnovate ieri sera, venerdì 23 giugno, nel corso della riunione del consiglio direttivo della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg) della provincia dell’Aquila, anche le ultime cariche rappresentative del sindacato, dopo l’assemblea provinciale del 16. Resteranno in carica per il quadriennio 2023-2027.

Il nuovo presidente della Fimmg provinciale è Giancarlo Rossetti; segretario provinciale è il riconfermato Vito Albano; vicesegretaria Valeria Zurlo; vicesegretario vicario Domenico Barbati; tesoriera Alessia Aromatario. Per quanto riguarda i distretti provinciali, sono stati eletti i tre nuovi responsabili: Mauro Belmonte per quello dell’Aquila; Pierfranco De Grandis per Avezzano e Maurizio Cacchioni per il distretto di Sulmona-Castel di Sangro.

“Con il passaggio di ieri sera si conclude questo importante momento per il rinnovo delle cariche della Fimmg provinciale – commenta il segretario Albano -. Il consiglio si è rinnovato, pur mantenendo il segretario, con diversi giovani medici che hanno meno di 40 anni e che porteranno il loro carico di entusiasmo e di competenza all’interno della federazione. Nel corso del consiglio provinciale di ieri abbiamo anche individuato alcune fondamentali aree tematiche su cui lavorare sin da subito, come la progressiva crescita della presenza della donne nella professione e il relativo aumento dei nuovi scenari e delle diverse problematiche che questo comporta; ad esempio, sul fronte della tutela delle professioniste e della maggiore attenzione al rispetto dei loro diritti”.