MEDICINA DI PRECISIONE PER MALATTIE RESPIRATORIE: DOMANI CONVEGNO ASL PESCARA A POPOLI

PESCARA – Si terrà sabato 24 giugno 2023, presso il Teatro comunale di Popoli (PE), il convegno dal titolo “Medicina di precisione nella diagnosi e cura delle patologie respiratorie”, responsabili scientifici dr. Francesco Berni Canani, Responsabile dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale Otorinolaringoiatria (ORL) dei Presidi Ospedalieri di Penne e Popoli, e dr.ssa Antonella Spacone, Direttrice dell’Unità Operativa Complessa Pneumologia ASL Pescara.

Il naso e le cavità paranasali così come la cavità dell’orecchio medio rappresentano, insieme alle vie aeree inferiori, un continuum anatomico e funzionale.

Molto spesso infatti un’affezione delle alte vie coesiste con un’alterazione bronchiale e/o polmonare. Nell’approccio alle patologie che colpiscono questi apparati è necessario creare uno stretto network tra i vari specialisti coinvolti: otorinolaringoiatra, allergologo, pneumologo, pediatra e medico di base.

Questo consente di inquadrare il paziente in maniera dettagliata e completa, assemblando un’iter diagnostico e terapeutico completo. È necessario inoltre vagliare tutti i possibili trattamenti, che siano essi medici o chirurgici, ponendo sempre al centro di tutto il processo decisionale il paziente e scegliendo con lo stesso la terapia più adeguata.

In quest’ottica, il convegno si pone come obiettivo di tracciare i percorsi integrati multidisciplinari nella diagnosi precoce e nel management terapeutico di malattie incostante incremento, quali le infezioni respiratorie, le sindromi bronco-ostruttive nonché le affezioni delle alte vie aeree, come le rinosinusiti e le otiti medie.

L’evento si basa su un modello di lavoro integrato tra specialisti, dove lo scambio di informazioni è fondamentale per ottimizzare i risultati terapeutici ed utilizzare in modo razionale le risorse disponibili.

Verrà affrontato anche il tema dei network di cura per creare una rete di professionisti e di servizi finalizzata al miglioramento della qualità dell’assistenza dei pazienti.