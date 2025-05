MEDICINA GENERALE: IN ABRUZZO AL VIA DOMANDE CONCORSO PER 31 LAUREATI. VERI’, “GIOVANI PARTECIPINO”

L’AQUILA – Online il modulo di domanda per candidarsi al concorso pubblico per esami, per l’ammissione di 31 laureati in medicina e chirurgia, finalizzato all’accesso al corso di Formazione specifica in Medicina generale, triennio 2025-2028, indetto con delibera 210 della Giunta regionale del 31 marzo scorso.

Il modulo di domanda è accessibile tramite il portale regionale https://sportello.regione.abruzzo.it/.

L’assessore alla Sanità, Nicoletta Verì, commenta in una nota: “Mi appello ai nostri giovani laureati affinché partecipino numerosi al concorso, in un momento di grave difficoltà della medicina generale, soprattutto nelle aree più interne della regione”.

“L’aumento delle fragilità in termine di salute richiede indubbiamente al sistema sanitario un continuo miglioramento delle proprie risposte e, allo stesso tempo, chiama all’appello e alla collaborazione le nostre giovani competenze affinché, guardando alla propria crescita professionale, avvertano forte anche l’importanza di un ruolo che innerva la rete delle cure”.

L’accesso alla piattaforma è possibile tramite SPID che dovrà essere di tipo personale e di livello 2.

Si precisa che la domanda di ammissione deve essere prodotta esclusivamente tramite lo Sportello e, possibilmente, con congruo anticipo per evitare il sovraccarico del sistema.

Non possono essere inviate domande per più regioni o per una regione e una provincia autonoma.

Accedendo alla piattaforma si potrà fruire del servizio FAQ a cura del Servizio Risorse umane del SSR del Dipartimento Sanità. Il Ministero della Salute ha anche fissato al 30 settembre 2025, alle ore 10.00, la data della prova concorsuale.