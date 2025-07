MEDICINA SPORTIVA IN ABRUZZO: PRESENTATA LA PIATTAFORMA AL SERVIZIO DI DOTTORI E ATLETI

PESCARA – Si chiama RiSpo la nuova piattaforma digitale che l’assessorato alla Sanità ha allestito per venire incontro alle esigenze dei medici di Medicina sportiva ma soprattutto a quelle di migliaia di atleti che ogni giorno svolgono attività agonistica. La piattaforma è stata presentata dall’assessore Nicoletta Verì che ha parlato di “altro importante tassello inserito all’interno del processo di modernizzazione della sanità regionale attraverso l’implementazione dei servizi digitali”.

RiSpo (Registro informatico delle idoneità sportive agonistiche) è una piattaforma alla quale potranno accedere le strutture sanitarie, pubbliche e private, abilitate al rilascio di idoneità sportiva agonistica e i medici specialisti in Medicina dello sport che sono comunque sempre associati a strutture autorizzate. L’inserimento all’interno della piattaforma del certificato di idoneità sportiva del singolo atleta rappresenta l’attestazione della validità e genuinità di quel documento, dando la possibilità agli operatori e alle associazioni sportive di consultare l’esito del certificato.

“In questo senso – ha ribadito l’assessore Verì – la nuova piattaforma RiSpo risponde a precise esigenze di trasparenza e sicurezza degli atleti stessi che, proprio attraverso la piattaforma, sono in grado di conoscere le strutture abilitate al rilascio del certificato o i medici che possono emetterlo, evitando in questo modo di affidarsi a falsi medici o professionisti senza specializzazione. Il percorso di trasparenza di RiSpo tiene poi conto – prosegue l’assessore alla Sanità – di un altro elemento essenziale: la sicurezza dell’atleta, la cui idoneità all’attività agonistica è tenuta sempre sotto controllo e quindi soggetta ad eventuali approfondimenti diagnostici che altrimenti non sarebbero rilevabili o effettuabili. È un passaggio culturale – ha concluso l’assessore Verì – che deve essere recepito in primis da atleti e medici”. La piattaforma è attiva dal 1° luglio ed è raggiungibile sul portale Sanità online della Regione Abruzzo.