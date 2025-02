MEDICO CADUTO DAL QUINTO PIANO DELL’OSPEDALE DI PESCARA: L’ASL, “PROFONDO CORDOGLIO E VICINANZA”

PESCARA – A seguito della tragedia accaduta nella tarda mattinata di ieri, il Direttore Generale della ASL di Pescara, Vero Michitelli, il Direttore della UOC Ematologia, Prof. Mauro Di Ianni ed il Direttore del Dipartimento Materno Infantile Prof. Maurizio Rosati, esprimono alla famiglia ed ai cari del Dr. T. D. V., a nome di tutta l’Azienda e in particolare del personale dell’Ematologia, “profondo cordoglio e sentita vicinanza. La scomparsa del Dr. T. D. V., specializzando in Ginecologia presso l’Ospedale di Pescara, ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare al suo fianco. Un giovane medico brillante, dedito alla cura degli altri, che affrontava con coraggio la sua battaglia contro una grave malattia”.

“La notizia della sua morte, avvenuta in circostanze tragiche, ci addolora profondamente e ci lascia sgomenti. In questo momento di dolore, ci uniamo alla famiglia e agli amici, porgendo le nostre più sentite condoglianze”.