MEDICO DI BASE AI SENZA FISSA DIMORA IN ABRUZZO: PEPE (PD), “GESTO DI CIVILTA’, ORA IN TUTTA ITALIA”

PESCARA – “In Abruzzo le persone senza fissa dimora potranno finalmente avere il loro medico di base. Con il passaggio in Giunta diventa operativa la legge regionale di cui sono primo firmatario e che ottenne consenso unanime nel Consiglio regionale del 28 febbraio 2023”: a dichiararlo, il consigliere regionale del Partito democratico, Dino Pepe.

“Un gesto di civiltà al quale ho lavorato per mesi, insieme al consigliere comunale di Teramo Luca Pilotti e a tutto il Gruppo regionale del Partito democratico. L’approvazione in giunta, seppure in ritardo di un anno rispetto al pronunciamento del Consiglio regionale, prevede per i cittadini italiani senza fissa dimora, privi fino ad ora di qualsiasi assistenza sanitaria, la possibilità di iscriversi nelle liste degli assistiti delle Asl e di effettuare la scelta del medico di base, nonché di accedere alle prestazioni essenziali garantite a tutti i cittadini”, aggiunge Pepe.

“Accolgo, dunque, con soddisfazione – prosegue il consigliere regionale dem – la notizia della delibera di Giunta che porta a compimento il percorso da me iniziato un anno e mezzo fa. Un risultato importante che fa fare alla nostra Regione un passo in avanti nei confronti di chi vive situazioni di fragilità e potenzia la medicina del territorio”.

“Resta l’ulteriore passo da fare a livello nazionale: oggi sono circa 60 mila gli italiani che per varie ragioni vivono questa condizione, l’auspicio è che al più presto ci sia una legge nazionale che tuteli chi avendo perso la casa ha perso anche la residenza e dunque anche il medico di base”, conclude Pepe.