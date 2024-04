MEDICO SOTTO PROCESSO A TERAMO: IL PM, “NON HA VISITATO I PAZIENTI A DOMICILIO”

SILVI – Un medico di Silvi, ma operativo a Notaresco, due centri nel teramano, è sotto processo con l’accusa di non aver visitato alcuni pazienti. Si tratta di L.D.S. Il medico, che ha 60 anni, sarebbe accusato di tre episodi per i quali si contempla il rifiuto di atti di ufficio oltre a una contestazione di presunte lesioni aggravate. Si sarebbe comunque rifiutato di prestare assistenza a domicilio. Nei suoi riguardi, secondo quanto riporta il Messaggero, la Asl e i pazienti non si sono costituiti parte civile.

La difesa, a fronte di accuse ancora tutte da provare, è affidata all’avvocato Antonino Orsatti che nelle prossime udienze chiamerà i testimoni a discarico. Il processo segue la richiesta di giudizio immediato da parte della procura della Repubblica presso il tribunale di Teramo.