MEDIO ORIENTE: ACCORDO HAMAS-ISRAELE PER IL CESSATE IL FUOCO, FESTEGGIAMENTI A GAZA

WASHINGTON – Il cessate il fuoco a Gaza entrerà in vigore immediatamente.

Lo ha detto un funzionario della Casa Bianca al New York Times. La prima fase durerà sei settimane, durante le quali inizierà il rilascio degli ostaggi.

Migliaia di cittadini di Gaza festeggiano mentre si diffonde la notizia che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco e rilascio degli ostaggi, e a porre fine a più di 15 mesi di guerra nell’enclave palestinese.

I giornalisti dell’emittente al Jazeera a Deirel-Balah, nella GAZA centrale, e in altre aree hanno visto persone riunirsi in gruppi, abbracciarsi e scattare foto con i loro telefoni cellulari per celebrare l’annuncio.

Per Israele vi sono ancora questioni dell’accordo su Gaza che rimangono “irrisolte” e spera di “finalizzare questa notte”, riferisce l’ufficio di Benjamin Netanyahu.