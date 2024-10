ROMA – Israele ha iniziato nella notte la sua rappresaglia contro l’Iran.

La televisione di stato iraniana ha riferito di esplosioni in diverse aree del Paese, inclusa Teheran.

L’esercito israeliano ha confermato di aver effettuato “attacchi di precisione” su obiettivi militari in Iran “in risposta a mesi di continui attacchi” da parte della Repubblica islamica.

“L’esercito israeliano – si legge in un a nota dello stesso esercito – sta attualmente effettuando attacchi mirati su obiettivi militari in Iran in risposta a mesi di continui attacchi da parte del regime iraniano contro lo Stato di Israele”.

Secondo la Casa Bianca, “Gli attacchi di Israele contro l’Iran sono “autodifesa”. “Comprendiamo che Israele sta conducendo attacchi mirati contro obiettivi militari in Iran come esercizio di autodifesa e in risposta all’attacco missilistico dell’Iran contro Israele il 1° ottobre”, ha detto Sean Savett, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca. “Vi rimandiamo al governo israeliano per ulteriori informazioni sulla loro operazione”, ha concluso.

Intorno alle 5, l’esercito israeliano ha dichiarato di aver completato il suo attacco aereo all’Iran, affermando di aver colpito le strutture di produzione di missili

della repubblica islamica, le schiere di missili terra-aria e altre capacità aeree in diverse aree del paese.

“In base all’intelligence, gli aerei dell’IAF (aeronautica militare) hanno colpito le strutture di produzione di missili utilizzate per produrre i missili che l’Iran ha lanciato contro lo Stato di Israele nell’ultimo anno”, ha affermato l’esercito in una dichiarazione.

Le forze di difesa aerea iraniane hanno confermato che un attacco israeliano ha colpito diverse basi militari a Teheran e in altre città, causando “danni limitati”.

“Questo falso regime (Israele) ha attaccato parti di centri militari nelle province di Teheran, Khuzestan e Ilam”, si legge in una dichiarazione, aggiungendo che l’attacco “ha causato danni limitati” pur essendo stato intercettato.

L’esercito israeliano ha affermato che l’Iran “pagherà un prezzo elevato” se inizierà un nuovo ciclo di escalation dopo che Israele ha effettuato attacchi aerei in Iran.

“Se il regime in Iran dovesse commettere l’errore di iniziare un nuovo ciclo di escalation, saremo obbligati a rispondere. Il nostro messaggio è chiaro: tutti

coloro che minacciano lo Stato di Israele e cercano di trascinare la regione in un’escalation più ampia pagheranno un prezzo elevato”, ha affermato il portavoce militare Daniel Hagari.