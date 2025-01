MEDIOCREDITO CENTRALE SUPPORTA ACQUISTO DI BUS ECOLOGICI DI TUA: OPERAZIONE DA 10 MILIONI

ROMA- Mediocredito Centrale supporta Società Unica Abruzzese di Trasporto (Tua) con un finanziamento chirografario di 10 milioni di euro a sostegno di “un ampio piano di investimenti per il rinnovo del proprio parco mezzi”.

A seguito di una procedura telematica di offerta pubblica che si è chiusa il 22 novembre, spiega una nota, Mediocredito Centrale ha perfezionato l’operazione che permetterà a Tua di generare un miglioramento significativo dell’impatto ambientale sul territorio e dell’efficientamento energetico interno all’azienda stessa, privilegiando l’acquisto di veicoli con alimentazione elettrica e Gas Naturale Liquefatto (GNL).

La Società Unica Abruzzese di Trasporto è nata nel 2015 dalla fusione di Arpa Spa, Fas Spa e Gmt Spa e ha come socio unico la Regione Abruzzo. Attualmente gestisce circa il 65% dei servizi di trasporto passeggeri su gomma e rotaia in Abruzzo. La Tua percorre, mediamente, ogni anno oltre 30 milioni di chilometri in servizi grazie alla sua flotta bus di circa 800 veicoli e a quella ferroviaria che conta 9 elettrotreni (altri 3 altamente tecnologici, entreranno nel parco veicoli nel prossimo futuro), 3 treni ad alimentazione diesel e altri tre destinati al turismo ferroviario.