MEDITERRANEA: GRAN FINALE SULL’ONDA DI CIBO, STEM E SPETTACOLO CON VINCENZO SCHETTINI

PESCARA – Un mare di persone ieri ha assistito attento e partecipe alla lezione del professore Vincenzo Schettini, il divulgatore scientifico, youtuber e conduttore televisivo tra i più famosi di Italia che ha chiuso la trentanovesima edizione di Mediterranea.

Quasi due ore di spettacolo che ha coinvolto grandi e piccini, facendo scoprire le basi della fisica mixandole con le basi dell’enogastronomia abruzzese, concludendo con un invito a genitori e ragazzi a fare esperienze perché sono le esperienze la base della conoscenza umana.

E sono state proprio le esperienze il cuore di questa trentanovesima edizione di Mediterranea che, per tre giorni, ha animato il Marina di Pescara con show cooking a cura di Red Accademy, degustazioni guidate da Slow food e Fisar, laboratori artistici di ceramica, dimostrazioni all’uncinetto e street food in un intreccio di mani, conoscenze e sapori per un racconto a tutto tondo del territorio.

A fare da contorno la Mise en place di Tavola audace, il panel tech con le start up del territorio, le interviste a scrittori e comunicatori come lo stesso Paride Vitale che sono state in grado di attrarre target diversi e sempre più selezionati.

I grandi protagonisti si sono confermati sempre loro: gli espositori sia dell’agroalimentare che della valorizzazione turistica che hanno dialogato sul palco con l’obiettivo di fare rete e raggiungere risultati condivisi per l’Abruzzo, condividente una identità coerente con i temi della sostenibilità e dell’eccellenza.

Il connubio turismo ed enogastronomia è stato poi alla base del contest Core a core che, dallo scorso anno, coinvolge gli appassionati dell’Abruzzo in un racconto del territorio attraverso un video di pochi secondi. I più votati sui social e da una commissione giudicatrice appositamente nominata hanno vinto premi in denaro e corsi di cucina sempre offerti dalla Red Academy.

Quest’anno si sono aggiudicati i primi posti: Antonio Manfredi con il video “Panchina bianca”; Andrea Carullo con il video “Dove affondano le radici” (secondo posto); Luca Pizzi con “L’Abruzzo è tutto quel che sono”. Menzione speciale infine con Michela Santoro in “Oro da bere”.

Grande affluenza anche nell’area Street food dove ha fatto tappa Cerasuolo a Mare, il percorso di degustazione del tipico vino e l’anteprima Fermenti d’Abruzzo che rinfrescherà questa rovente estate dal 28 agosto al primo settembre, sempre al porto turistico Marina di Pescara.