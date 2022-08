MEETING RIMINI, GARANTE INFANZIA ABRUZZO A “FAMIGLIE PER L’ACCOGLIENZA”: “INCREMENTARE AFFIDI”

PESCARA – “Infondere la cultura dell’affido familiare è un vero atto d’amore per il sociale e verso i nostri bambini. Credo che sia giunto il momento di dare attuazione e incrementare l’affido familiare nella nostra regione. Abbiamo acquisito i dati dei minori ospiti nelle strutture residenziali e siamo pronti a dar loro il conforto dell’accoglienza in famiglia”.

È quanto ha dichiarato la Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Abruzzo, Maria Concetta Falivene che ieri ha partecipato al “Meeting per l’amicizia tra i popoli” di Rimini il cui titolo in questa edizione è “Una passione per l’uomo”.

“Ho avuto l’onore e l’opportunità – ha aggiunto Falivene – di visitare la mostra realizzata per i quarant’anni di vita dell’associazione Famiglie per l’Accoglienza, che si occupa di sostegno alle esperienze di affido e adozione, grazie all’invito del presidente delle regioni Abruzzo e Molise Marco Bulferi e del presidente nazionale Luca Sommacal”.

A questo proposito Bulferi ha dichiarato : “La presenza della Garante Falivene conforta e sostiene il nostro impegno di promuovere la cultura dell’accoglienza, confermando il plusvalore della collaborazione tra i vari soggetti coinvolti e l’importanza del fare rete ciascuno a partire dalla sua specificità”.

“Di rilievo è stato il confronto con il presidente del forum regionale Stefano Bucceroni. Non immaginavo – ha concluso Falivene – una adesione così cospicua di persone meravigliose provenienti da tutto il territorio regionale con le quali ho condiviso per l’intera giornata esperienze d’amore incondizionato per i nostri bambini”.