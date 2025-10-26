ROMA – Il Garante per la Privacy “si muove su input politico. Lo dimostreremo nell’inchiesta che andrà in onda stasera”.
Così il giornalista Sigfrido Ranucci in un’intervista a La Stampa, in merito alla sanzione da 150mila euro notificata alla Rai per un servizio sull’ex ministro Gennaro Sangiuliano.
“Manderemo in onda un documento importante – spiega -, con il filmato di Agostino Ghiglia (componente del Garante per la protezione dei dati personali, ndr) che entra nella sede di Fratelli d’Italia poche ore prima della sanzione. Lì, nella sede di partito di Fdi ,c’era Arianna Meloni. Sarebbe interessante sapere se hanno parlato della sanzione a Report. E se sì, che cosa si sono detti? Domande, naturalmente, solo domande”.
Dopo l’esplosione di un ordigno sotto casa nella notte del 16 ottobre, “il mio sguardo su alcune cose è cambiato”, dice.
“Mi cullavo nella percezione che non sarebbe mai potuto accadere qualcosa di grave anche se segnali c’erano stati. Non pensavo, però, si arrivasse a tanto. Se quelle macchine fossero esplose perché dotate della bombola del gas sarebbe crollata casa. Alla faccia di quello che pensavano fosse un ordigno rudimentale…”.
Nonostante l’attentato, Report viene preso mira perché “ha la forza e il coraggio di mantenere il suo sguardo indipendentemente da tutto. Report – osserva Ranucci – ha sempre fatto il cane da guardia della democrazia. Ha guardato sempre con lo stesso sguardo chiunque governasse, di qualsiasi colore fosse. Quindi, non è mai stato amato fino in fondo. È amato fin quando colpisce l’altra parte. Poi quando tocca a te si cambia idea”
- MEGA MULTA A REPORT: RANUCCI, “DIMOSTREREMO CHE GARANTE PRIVACY SI MUOVE SU INPUT POLITICA”ROMA - Il Garante per la Privacy "si muove su input politico. Lo dimostreremo nell'inchiesta che andrà in onda stasera". Così il giornalista
Ti potrebbe interessare:
ARTICOLI PIÙ VISTI:
- PASTA: RADDOPPIA 100% GRANO ITALIANO MA FILIERA IN CRISI PER CROLLO PREZZI E SPECULATORI 26 Ottobre 2025 ROMA - Raddoppia la pasta con grano 100% di produzione italiana. È quanto emerge dall'analisi…
- MEGA MULTA A REPORT: RANUCCI, “DIMOSTREREMO CHE GARANTE PRIVACY SI MUOVE SU INPUT POLITICA” 26 Ottobre 2025 ROMA - Il Garante per la Privacy "si muove su input politico. Lo dimostreremo nell'inchiesta…
- VASTO: INCENDIO DOMATO, TORNANO A CASA LE FAMIGLIE EVACUATE, CONTINUA MONITORAGGIO 26 Ottobre 2025 VASTO - È stato domato, dopo una lunga giornata, l'incendio divampato ieri mattina nella contrada…
- SULMONA: VIOLENTATA OTTO VOLTE, IL RACCONTO SHOCK DELLA BAMBINA 26 Ottobre 2025 SULMONA - "Ogni giorno dovevo andare da loro e subire violenze. Ogni giorno un incubo.…
- PESCARA: PRESENZE AUMENTATE DEL 22%, “DIVENTERA’ PRIMA CITTA’ TURISTICA D’ABRUZZO” 26 Ottobre 2025 PESCARA - "Sono dati stratosferici quelli delle presenze turistiche registrate nella nostra nei primi otto…
- L’AQUILA CITTA’ MONTAGNA: IN MIGLIAIA A PIAZZA DUOMO, OLTRE 2MILA ACCREDITI, TUTTI I PREMIATI 26 Ottobre 2025 L’AQUILA - Migliaia di presenze in Piazza Duomo e oltre 2.000 accrediti tra bambini e…
- SANITA’: NUOVE CURE ESSENZIALI GARANTITE, DA SCREENING TUMORI A TEST NEONATALI 25 Ottobre 2025 ROMA - Nuovi screening per tumori ereditari, test neonatali per ulteriori 8 malattie, prestazioni contro…
- PESCARA: DUE INCIDENTI IN GALLERIA, CHIUSO TRATTO TANGENZIALE 25 Ottobre 2025 PESCARA - A causa di uno scontro frontale che ha coinvolto due automobili (al km…
- NUOVA PESCARA: NASCE COMITATO A MONTESILVANO, “FUSIONE SUBITO” 25 Ottobre 2025 MONTESILVANO - Nasce il Comitato Montesilvano per Nuova Pescara che, in coordinamento con gli altri…
- ABRUZZO A MADRID: LE SCUOLE APPLAUDONNO IL FILM “RICARDITO LO SQUALO?”, GIOVANE DOPPIATORE IN SALA 25 Ottobre 2025 MADRID - Un successo autentico e pieno di emozione: la proiezione del film d'animazione 'Ricardito…