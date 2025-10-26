MEGA MULTA A REPORT: RANUCCI, “DIMOSTREREMO CHE GARANTE PRIVACY SI MUOVE SU INPUT POLITICA”

ROMA – Il Garante per la Privacy “si muove su input politico. Lo dimostreremo nell’inchiesta che andrà in onda stasera”.

Così il giornalista Sigfrido Ranucci in un’intervista a La Stampa, in merito alla sanzione da 150mila euro notificata alla Rai per un servizio sull’ex ministro Gennaro Sangiuliano.

“Manderemo in onda un documento importante – spiega -, con il filmato di Agostino Ghiglia (componente del Garante per la protezione dei dati personali, ndr) che entra nella sede di Fratelli d’Italia poche ore prima della sanzione. Lì, nella sede di partito di Fdi ,c’era Arianna Meloni. Sarebbe interessante sapere se hanno parlato della sanzione a Report. E se sì, che cosa si sono detti? Domande, naturalmente, solo domande”.

Dopo l’esplosione di un ordigno sotto casa nella notte del 16 ottobre, “il mio sguardo su alcune cose è cambiato”, dice.

“Mi cullavo nella percezione che non sarebbe mai potuto accadere qualcosa di grave anche se segnali c’erano stati. Non pensavo, però, si arrivasse a tanto. Se quelle macchine fossero esplose perché dotate della bombola del gas sarebbe crollata casa. Alla faccia di quello che pensavano fosse un ordigno rudimentale…”.

Nonostante l’attentato, Report viene preso mira perché “ha la forza e il coraggio di mantenere il suo sguardo indipendentemente da tutto. Report – osserva Ranucci – ha sempre fatto il cane da guardia della democrazia. Ha guardato sempre con lo stesso sguardo chiunque governasse, di qualsiasi colore fosse. Quindi, non è mai stato amato fino in fondo. È amato fin quando colpisce l’altra parte. Poi quando tocca a te si cambia idea”