MEGALO’ 2 CHIETI: FORUM H20, “MARSILIO FUORVIANTE SU DECISIONE COMITATO VIA, NON ERA ATTO DOVUTO”

CHIETI – “In relazione alla difesa d’ufficio da parte del Presidente Marsilio del Comitato V.I.A. regionale che ha rilasciato il parere di favorevole Valutazione di Impatto Ambientale “in sanatoria” per il progetto di centro commerciale Mirò (cosiddetto “Megalò due”), in quanto sarebbe stata in pratica una decisione “dovuta” dopo la sentenza del Consiglio di Stato 289/2025 che aveva annullato la precedente decisione negativa del Comitato sull’intervento, basta leggere appunto la sentenza per rilevare quanto la ricostruzione presidenziale sia fuorviante”. Lo si legge in una nota di Forum H20.

“Scrivono infatti i giudici, annullando la precedente decisione sfavorevole al progetto “Da ultimo, si deve osservare come risulti del tutto generico il riferimento all’aumento delle emissioni, rispetto alle quali l’amministrazione non ha considerato né la questione dell’eventuale superamento dei limiti previsti dalla legge né si è data carico di rendere adeguate precisazioni in merito alle ragioni per le quali è pervenuta a una valutazione diversa rispetto a quella di cui alla V.I.A. n. 1925 del 2012. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento dell’appello e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, va accolto il ricorso di primo grado con annullamento degli atti impugnati, salva la riedizione del potere da parte dell’amministrazione” .

“Pertanto”, concluda la nota, “il Comitato V.I.A. avrebbe potuto tranquillamente colmare le lacune istruttorie e motivazionali sul punto delle emissioni causate dal traffico legate al centro commerciale – tra l’altro nel frattempo sono entrati in vigore limiti europei ancora più stringenti sulla qualità dell’aria – e confermare la decisione negativa sul progetto. Ovviamente, come ha ricordato il Presidente Marsilio, esistono responsabilità anche di altri soggetti, dai comuni allo stesso Comitato V.I.A. regionale del 2012 che aveva approvato una prima volta il progetto”.