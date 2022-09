MELONI A L’AQUILA, ROSSI: “AGRICOLTURA CANCELLATA DA AGENDA FDI”

L’AQUILA – “Ieri sera a L’Aquila Giorgia Meloni ha parlato di tutto, anche dei mercantili che scaricano ad Amsterdam, ma ha cancellato dall’agenda di Fratelli d’Italia l’Agricoltura, il volano dell’economia, settore che genera posti di lavoro. Non serve tanto fare progetti aleatori e parlare di un’occupazione che non ci sarà mai, i posti di lavoro si creano da soli, basta ridare ossigeno alle aziende agricole, ad esempio con interventi che scongiurino il salasso del caro energia e del caro gasolio”.

Così, in una nota, Dino Rossi, allevatore di Ofena dell’Associazione Cospa Abruzzo, in merito al comizio della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, ieri sera all’Aquila in vista delle eleizoni politiche in programma il 25 settembre.

“L’alpeggio – osserva Rossi – è diventato impossibile anche grazie alla giunta Marsilio che non è stata in grado di cambiare una delibera della precedente amministrazione regionale, la quale prevede che i pastori devono tenere le greggi sotto al sole, è severamente vietato consentire agli animali ripararsi nel bosco. Quindi è inutile parlare di un marchio italiano se le aziende agricole e l’indotto attorno stanno chiudendo a ruota per il caro Enel di cui non si è neanche parlato, come di conseguenza non si è parlato di che cosa vuole fare la politica nazionale per porre rimedio a queste speculazioni”.

“Del gasolio agevolato nessun accenno, nemmeno per la pesca. Tra qualche giorno finirà il fermo biologico e i pescatori stretti dalla morsa della crisi dovranno fare i conti sulle dita come gli agricoltori per comprare il gasolio”.

“Queste ed altre questioni importanti per l’agricoltura erano state in largo anticipo consegnate agli esponenti locali di Fratelli d’Italia, dal sindaco del capoluogo al coordinatore regionale del partito, e molti di noi speravano in un intervento a favore di chi si alza dalla mattina alle 5 per lavorare nei campi, nelle stalle e nel mare fino alla sera, compreso i festivi e senza ferie”.

“Grave, inoltre, che la Meloni non sia stata informata in merito alle aziende fantasma che rubano i fondi UE agli allevatori storici e all’Aquila di aziende fantasma ce ne sono tante, strano che chi la amministra non ne sia a conoscenza. A livello abruzzese ci sentiamo poco rappresentati da Fratelli D’Italia, anzi totalmente abbandonati, confidiamo invece all’operato dell’onorevole Sergio Berlato, adesso coordinatore di Fratelli d’Italia in Veneto ed europarlamentare, sempre in prima linea a difesa degli agricoltori e allevatori”, conclude Rossi.

