MELONI ALL’AQUILA: “LA PREVENZIONE E’ IL NOSTRO PRIMO OBIETTIVO”

L’AQUILA – “Anche grazie alla Protezione civile, L’Aquila è rinata”.

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni agli Stati Generali della Protezione civile 2025 mentre si trova all’Aquila in occasione del Giuramento dei Vigili del fuoco.

“La giornata di oggi – ha aggiunto – è un’occasione molto importante per individuare soluzioni concrete ai problemi vecchi e nuovi che l’Italia è destinata ad affrontare, come i cambiamenti climatici e la fragilità del nostro territorio. La Protezione civile è uno strumento sempre più efficace e tempestivo e per questo abbiamo portato in Parlamento una proposta di riforma del codice di Protezione civile. Il nostro obiettivo è rafforzare il modello di cui andiamo sempre più orgogliosi”.

“Se ricostruire è sempre un costo, prevenire è sempre un investimento. Abbiamo scelto di rimettere al centro la cultura della prevenzione partendo dalla scuola e dai giovani. È decisivo far conoscere la vulnerabilità del territorio. La prevenzione è il nostro primo obiettivo a tutti i livelli, come stiamo facendo nei Campi Flegrei dove siamo intervenuti con grande celerità e investendo circa 500 milioni di euro”.