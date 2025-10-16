“MELONI CORTIGIANA”: SCONTRO PREMIER-LANDINI, LA SOLIDARIETA’ DI FDI ABRUZZO, “STOP ODIO SINISTRA”

ROMA – Giorgia Meloni una “cortigiana”. E la corte è quella di Donald Trump.

È bufera sulle parole pronunciate da Maurizio Landini in tv nei confronti della presidente del Consiglio. Che usa un termine “sessista” come gli viene subito fatto notare in trasmissione e come oggi gli contesta tutta la maggioranza.

Ed è proprio la premier – nelle ore in cui è impegnata a Palazzo Chigi a chiudere la manovra – a scatenare il dibattito sui social, pubblicando la definizione da dizionario di cortigiana, che in senso figurato, e non come primo significato, riporta “prostituta”. Parole, accusa, utilizzate da chi “è obnubilato da un rancore montante”.

Quando la sinistra non ha argomenti, affonda ancora la premier a distanza di due giorni dalla trasmissione tv, “per criticare una donna le dà della prostituta”.

Nessuna offesa sessista ma “un giudizio politico”, ribatte Landini, con una nota che non basta a fermare le polemiche. Anche perché dal leader della Cgil non arrivano scuse per la scelta, quantomeno infelice, del vocabolo incriminato. Il palco è quello di ‘di Martedì’, ed è il giorno dopo la firma degli accordi di pace per Gaza di Sharm el Sheik.

Appena accolto Landini, il programma fa riascoltare alcune delle parole della premier pronunciate sul sindacato nelle ultime settimane, e in particolare un passaggio dal palco del comizio del centrodestra prima delle regionali in Toscana, sul fatto che lo sciopero generale, “in Palestina non cambia niente e in compenso in Italia gli italiani hanno un sacco di problemi e particolarmente ce l’hanno i lavoratori che il sindacato dovrebbe difendere”. Il segretario della Cgil replica che gli italiani in piazza sono scesi “per difendere l’onore dell’Italia” a differenza di “Meloni che si è limitata a fare la cortigiana di Trump e non ha mosso un dito”. Scelta, quella del termine cortigiana, che è “in qualche modo sessista” come sottolinea in diretta lo stesso conduttore Giovanni Floris. Tanto che Landini precisa: volevo dire “stare alla corte di Trump, essere la portaborse di Trump”.

La stessa cosa che ribadisce dopo essere stato sommerso da una batteria di dichiarazioni piene di indignazione e solidarietà a Meloni.

E dall’Abruzzo una pioggia di comunicati di solidarietà al premier dai parlamentari e dagli esponenti regionali del partito.

