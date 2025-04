MELONI IN ABRUZZO: PREMIER A ORTONA PER ARRIVO VESPUCCI E ALL’AQUILA PER CERIMONIA VIGILI DEL FUOCO

L’AQUILA – Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, venerdì 4 aprile, sarà presente all’arrivo della nave scuola Amerigo Vespucci nel porto di Ortona (Chieti).

È il presidente della Regione, Marco Marsilio, ad annunciare che il premier ha accolto l’invito.

Meloni sarà alle 10.45 ad Ortona per poi recarsi all’Aquila, come già annunciato nei giorni scorsi, per partecipare alla cerimonia di giuramento dei Vigili del fuoco del 99° corso, in piazza Duomo, alla vigilia del 16esimo anniversario del terremoto del 2009.

“È motivo di grande orgoglio, per l’intero Abruzzo, accogliere per la prima volta nella storia questa nave iconica, simbolo dell’eccellenza e dell’identità italiana, che dopo un tour mondiale di due anni approda ora nel nostro territorio”, scrive Marsilio.

“La premier – prosegue – sarà presente anche all’Aquila, dove in piazza Duomo, alle ore 12, si terrà la cerimonia di giuramento dei Vigili del fuoco del 99° corso. Un momento solenne, reso ancora più significativo dalla vicinanza all’anniversario del sisma del 2009, in una città dove il ruolo dei Vigili del fuoco è stato, ed è tuttora, fondamentale e motivo di profonda gratitudine per l’intera comunità”.

“Si tratta di una giornata storica per l’Abruzzo – conclude Marsilio – che testimonia il forte legame instaurato con il Governo nazionale e un’attenzione concreta nei confronti del nostro territorio. A nome di tutti gli abruzzesi, rivolgo un sentito ringraziamento alla Presidente Meloni per la sua presenza e sensibilità istituzionale”.