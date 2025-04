MELONI IN ABRUZZO:” PREOCCUPATA PER I DAZI, MA NESSUN ALLARMISMO”

ORTONA – “Sono ovviamente preoccupata, è un problema che va risolto. Non ne farei la catastrofe che sto ascoltando in questi giorni che mi preoccupa paradossalmente più del fatto in sé. Parliamo di un mercato importante, quello Usa, che vale circa il 10% della nostra esportazione. Non smetteremo di esportare negli Usa, ma attenzione all’allarmismo che sto vedendo in queste ore”.

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a margine della visita sull’Amerigo Vespucci a Ortona.