MELONI IN VACANZA IN ALBANIA: “RICARICO ENERGIE PER AUTUNNO IMPORTANTE”; EDI RAMA: “UN ONORE”

ROMA – Una vacanza per “ricaricare le energie in vista di un autunno che sarà molto impegnativo e importante per l’Italia”.

A spiegarlo al Quotidiano di Puglia è il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha scelto una masseria di Ceglie Messapica – dove potrebbe fare ritorno nelle prossime ore, dopo un breve soggiorno in Albania – per un periodo di riposo agostano.

L’Albania, meta gettonata e tra le più apprezzate dagli italiani per l’estate 2023, dopo le polemiche sui rincari della località nazionali, ha ospitato così anche il premier Meloni.

E il premier albanese Edi Rama la saluta su Facebook dopo averla accolta per qualche giorno di relax. Pubblicando una foto scattata a Valona in cui è assieme alla presidente del Consiglio, entrambi in pantaloni scuri e camicia bianca, il premier albanese scrive: “Sorella d’Albania. Fratello d’Italia. Grazie Giorgia, è stato un onore”.

Insieme alla famiglia, la premier era giunta a Valona lunedì, accolta dall’omologo Edi Rama, che l’aveva invitata giorni prima a recarsi sul litorale albanese e l’avrebbe ospitata nella residenza di governo a Dhermi, una quarantina di chilometri più a sud.

Là Meloni ha trascorso il Ferragosto, godendosi anche un’uscita in mare a bordo di un motoscafo, come si vede nelle immagini riprese da Rtv Klan, in cui si distinguevano anche la sorella della premier, Arianna, e suo marito, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Dopo tre giorni in Albania, ora il ritorno in Puglia, dove la presidente del Consiglio ha scelto una masseria a Ceglie Messapica, nel Brindisino, per trascorrere altri giorni di relax.