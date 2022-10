ROMA – “Oggi inizia ufficialmente la nostra sfida per risollevare l’Italia, per ridare speranza e certezze a milioni di cittadini. Questo sarà il Governo di tutti gli italiani: lavoreremo per difendere i diritti di ciascuno e affinché il popolo sia unito. Insieme restituiremo orgoglio, forza e visione alla nostra nazione”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio sui social.