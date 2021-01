CALCIO, MEMMO NEO PRESIDENTE REGIONALE LND: LIRIS, “ELEZIONE NEL SEGNO DELLA CONTINUITA'”

L’AQUILA – “Faccio le mie congratulazioni a Ezio Memmo, nuovo presidente del Comitato Abruzzo della Lega Nazionale Dilettanti di calcio. L’elezione quasi unanime testimonia la bontà del lavoro portato avanti nell’ultimo quadriennio accanto a Daniele Ortolano, al quale va un particolare messaggio di vicinanza e ringraziamento per i suoi 18 anni alla guida del Comitato”.

Lo dichiara l’assessore regionale allo Sport, Guido Liris.

“Si chiude un’era – dice Liris -, ma nel segno della continuità il calcio abruzzese può guardare avanti con fiducia e rinnovato entusiasmo. L’auspicio è che Memmo possa contribuire alla ripartenza immediata del calcio, elemento nodale per la socialità del nostro territorio. Insieme a Memmo faccio le congratulazioni e formulo un in bocca al lupo agli altri componenti eletti nel Consiglio direttivo, ciascuno per il proprio ambito di competenza: Levantino Cianfarano, Giancarlo Di Carlo, Walter Pili, Gianluigi Ricchioni, Giovanni Sorgi, Flavia Antonacci, Salvatore Vittorio, Fabrizio Acciavatti, Mauro Bassi, Laura Tinari, Alessandro Ciampa, Simone Tofano e Antonio Marini“.

