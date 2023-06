MEMORIAL ALFREDO SALERNO, MARCOZZI: “IL GIUSTO OMAGGIO E RICORDO DI UN GRANDE SINDACO”

VILLA SANTA MARIA – “È stato un piacere e un onore partecipare al 2° Memorial ‘Alfredo Salerno’ a Villa Santa Maria, e ci tengo a ringraziare gli organizzatori, l’Associazione Il Treno dell’amicizia, l’Istituto Comprensivo di Quadri, tutte le Amministrazioni che hanno patrocinato l’evento e le tante persone presenti”.

Così il consigliere regionale Sara Marcozzi che spiega: “È stata una mattinata di divertimento e di sport per tanti ragazzi nel segno di un grande sindaco che, pur partendo da una piccola comunità come quella di Fallo, ha dimostrato per tutta la sua vita che col massimo spirito di servizio si possono ottenere grandi risultati per tutto il territorio. Penso all’attività che abbiamo svolto insieme ad Alfredo nel recuperare i sovra-canoni Bim da Acea, un’azione dalla quale sono stati ottenuti quasi 4 milioni di euro per 60 comuni, e al respiro internazionale che aveva dato alle attività sul territorio, portando a Fallo l’ex presidente del Sud Africa Petrus Kgalema Motlanthe e l’attore statunitense Michael Madsen“.

“Proprio in occasione del primo Memorial era nata l’idea di dedicare un Premio Internazionale alla sua memoria. Oggi, a un anno di distanza, quella proposta è diventata legge regionale. È il giusto riconoscimento per un sindaco che ci ha lasciato mentre si trovava a lavoro nel proprio ufficio e che, con l’esempio e l’infaticabile attività sul territorio, si è dimostrato un grande rappresentante delle Istituzioni, fino all’ultimo momento”.

(Nella foto, insieme a Sara Marcozzi, il sindaco di Fallo Gianluca Castracane e la moglie di Alfredo Salerno Carla Marchetti)

