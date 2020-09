MEMORIAL “ANTONIO PISCIELLA”: IL 3 E IL 4 OTTOBRE AL PALA SANTA MARIA DI PINETO

PINETO – In vista della Serie A3 Credem Banca come ogni anno torniamo a vivere una bella giornata di sport con il memorial dedicato ad Antonio Pisciella, storico dirigente pinetese il 3 e 4 ottobre al pala volley “Santa Maria”. Il memorial, arrivato alla quinta edizione, vedrà le partecipazioni dell’Abba Pineto Volley, la Sieco Impavida Ortona, Med Store Macerata e JVC Civita Castellana.

A causa dei lavori in vista del prossimo campionato per garantire l’accesso al pubblico in totale sicurezza, il memorial si disputerà a porte chiuse ma trasmesso live sui nostri canali ufficiali.

Sabato 3 giornata di qualificazioni con i match alle 16:30 tra Sieco Impavida Ortona e Med Store Macerata e alle 18:30 ABBA Pineto Volley e JVC Civita Castellana. Il giorno seguente sempre alle 16:30 finale 3° e 4° posto mentre alle 18:30 finalissima 1° e 2° posto trasmessa in diretta streaming live sui nostri canali ufficiali.

