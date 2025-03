MEMORIAL “GIANLUCA CAMPLONE”: 50 PARTECIPANTI ALLA GIORNATA DEDICATA ALLA SICUREZZA IN MONTAGNA

PESCARA – Hanno sfidato il vento e la giornata non proprio primaverile, almeno per gran parte della mattinata: sono oltre 50 i partecipanti al 1° memorial “Gianluca Camplone”, che oggi si sono ritrovati sulle piste di Maielletta We per la manifestazione di sci alpinismo dedicata al dirigente dello Sci Club Aterno Pescara scomparso tragicamente nel 2023 in un incidente sul Gran Sasso.

“L’entusiasmo dei partecipanti – commenta in una nota il presidente dello Sci Club, Mattia Giansante – è stato davvero coinvolgente, in un’atmosfera di festa nel ricordo di Gianluca, un grande amico di tutti che abbiamo voluto celebrare proprio nei luoghi che più amava”.

L’intero ricavato dell’iniziativa è stato devoluto al Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, da sempre impegnato nella sensibilizzazione e nella diffusione della cultura della sicurezza in montagna.

Pescara, 15 Marzo 2025