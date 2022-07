MEMORIAL PER SERENA DURASTANTE: “CESAPROBA NON TI DIMENTICA”

MONTEREALE -Il terzo memorial nel giorno del suo 35esimo compleanno: così Cesaproba di Montereale (L’Aquila) ha ricordato Serena Durastante, giovane mamma scomparsa tre anni fa a causa di un incidente stradale.

“Una persona buona, mite e generosa sempre a fianco delle persone più indifese anche in funzione del suo ruolo di operatrice socio-sanitaria in una struttura per anziani”, la ricordano gli amici. “Una figlia affettuosa, una giovane mamma attenta e protettiva, una donna laboriosa dal cuore grande”.

L’evento ha avuto inizio al campo sportivo di Cesaproba con una funzione religiosa in suo suffragio officiata da don Fernando Maya Benjumea, parroco del paese. Dopo la partita dei bambini, Cesaproba-Marana, a seguire l’incontro Cesaproba vecchie Glorie-Cesaproba calcio, seguito da un rinfresco, con la premiazione e la consegna delle targhe.

Poi una cena all’aperto con tanto di torta con la scritta “Anche gli angeli compiono gli anni…Auguri Serena…sei sempre nei nostri cuori”. Tanti palloncini bianchi sui quali risaltava un cuore con la scritta “Auguri mamma” si sono levati nel cielo di Cesaproba.

Serena perse la vita alle 5,30 della Domenica delle Palme del 2019 in un incidente d’auto sulla 260 Picente tra Pizzoli e Cagnano Amiterno, mentre di recava al lavoro. La notizia destò grande emozione in tutto l’Alto Aterno, dov’era conosciuta e stimata.