MEMORIAL SEBASTIANI DI RUGBY ALL’AQUILA: VINCONO I GIOVANI DEL LIVORNO

L’AQUILA – La XIII edizione del Memorial Lorenzo Sebastiani va al Livorno in una finale al cardiopalma disputata contro i pari età della Femi CZ – Rugby Rovigo Delta, campioni uscenti dell’edizione dello scorso anno. La manifestazione, organizzata da 13 anni dall’ASD Amici di Lorenzo, è diventata ormai uno degli appuntamenti più importanti per il panorama rugbistico italiano. Il torneo, dedicato alle migliori otto squadre under 18 d’Italia, ospitate dall’ASD Amici di Lorenzo, ha visto la partecipazione di squadre provenienti da tutta Italia. A darsi battaglia sugli impianti di Centi Colella (affittati per l’occasione dalla Polisportiva L’Aquila Rugby all’ASD Amici di Lorenzo) sono state: Rugby Livorno 1931, Rugby Rovigo, Rugby Experience School, Unione Rugby Firenze, Polisportiva L’Aquila Rugby, Unione Rugby Capitolina e Fiamme Oro Rugby.

Quest’anno, tra le novità del torneo, la “Lorenzo Sebastiani Referee Academy” nata dalla volontà dell’ASD Amici di Lorenzo e l’arbitro Domenico Sironi di far crescere all’interno del torno anche giovani arbitri che si sono potuti confrontare con l’alto livello e supervisionati da arbitri esperti.

Nella prima giornata disputata sabato, tutte le partite sono state combattute e alla fine a spuntarla come prime classificate del girone sono state proprio come lo scorso anno Livorno e Rovigo che hanno dato vita ad una finale domenica dagli altissimi contenuti tecnici dove a spuntarla alla fine sono stati i toscani con un calcio piazzato all’ultimo secondo che ha fissato il punteggio sul 19 a 18 finale in favore dei bianco verdi. La classifica finale del torneo ha visto la Polisportiva L’Aquila Rugby classificarsi ottava seguita dalla URC Capitolina settima Fiamme Oro Rugby sesti Unione Rugby Firenze quinto Rugby Experience School 1 e Rugby Experience School 2 rispettivamente terza e quarta Femi – CZ Rugby Rovigo Delta secondo e Livorno Rugby 1931 prima. Grandissima affluenza di pubblico sulle tribune di Centi Colella in tutte e due giorni anche grazie sia all’amichevole inserita all’interno del cartellone del Memorial tra La Rugby L’Aquila e l’Unione Rugby Capitolina vinta dai romani per 21 a 31 e sia all’allenamento congiunto tra la squadra femminile della Capitolina e la neonata società del Cus L’Aquila Rugby Femminile.

L’Associazione Amici di Lorenzo, alla fine della due giorni di memorial ha donato un assegno di beneficenza per dieci borse di studio sportive all’Associazione “Luca Moro lo Sport per tutti Eds-Odv”. Grandissime emozioni durante le premiazioni quando l’Associazione Amici di Lorenzo ha deciso di assegnare il premio di miglior Pilone, che viene assegnato tutti gli anni, simbolicamente a Diego Norfini, pilone proprio del Livorno Rugby prematuramente scomparso pochi mesi fa a causa di un incidente stradale.