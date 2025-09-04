MENNA, CAVALLARI E MONACO: “LA REGIONE ABRUZZO BLOCCHI I RAPPORTI ISTITUZIONALI CON ISRAELE”

PESCARA – Il consigliere regionale Vincenzo Menna del gruppo Abruzzo Insieme, insieme al collega di gruppo Giovanni Cavallari e ad Alessio Monaco, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, ha presentato oggi in Consiglio regionale una mozione che sarà discussa nella prossima seduta. L’atto impegna la Regione Abruzzo a sospendere ogni rapporto istituzionale, commerciale e di cooperazione con lo Stato di Israele fino a quando non sarà ristabilito il rispetto del diritto internazionale e garantita la tutela della popolazione civile nella Striscia di Gaza.

La mozione chiede inoltre alla Giunta regionale: di non avviare nuove relazioni istituzionali, accademiche e culturali con enti direttamente collegati al governo israeliano fino alla cessazione delle ostilità; di manifestare ufficialmente, tramite comunicato istituzionale e trasmissione al Governo italiano e al Ministero degli Esteri, la posizione del Consiglio regionale d’Abruzzo contro le violazioni del diritto internazionale; di promuovere iniziative di solidarietà e sostegno umanitario a favore della popolazione palestinese, attraverso collaborazioni con ONG e organizzazioni internazionali.

«Non è un atto contro un popolo – sottolinea il consigliere Vincenzo Menna – ma una presa di posizione netta contro un governo che, in questo momento, sta conducendo operazioni militari contrarie al diritto internazionale umanitario. L’Abruzzo non può restare in silenzio: deve dare un segnale di pace e di vicinanza ai civili che stanno soffrendo». «

Altre Regioni, come Puglia ed Emilia-Romagna, hanno già intrapreso questa strada – aggiunge Giovanni Cavallari –. Anche l’Abruzzo deve fare la propria parte, sospendendo i rapporti istituzionali e schierandosi dalla parte del diritto e della dignità umana».

«Il nostro obiettivo – evidenzia Alessio Monaco – è duplice: da un lato sospendere relazioni che oggi rischiano di legittimare un governo che viola il diritto internazionale, dall’altro promuovere azioni concrete di solidarietà verso la popolazione civile palestinese». Con questa iniziativa, Abruzzo Insieme e AVS chiedono al Consiglio regionale di compiere un gesto forte e simbolico, per affermare i valori di pace, giustizia e rispetto dei diritti umani”.