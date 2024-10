MENOPAUSA: OPEN DAY IL 18 OTTOBRE NEGLI OSPEDALI DI CHIETI, LANCIANO E VASTO

CHIETI -In occasione della Giornata mondiale della menopausa, venerdì 18 ottobre 2024, la Asl Lanciano Vasto Chieti aderisce all'(H) Open day di Fondazione Onda ETS che coinvolge gli ospedali con il “bollino rosa” per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alle donne che stanno vivendo il periodo della menopausa (consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, infopoint e distribuzione di materiali informativi).

Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari e l’osteoporosi. Queste le iniziative in programma venerdì 18 ottobre 2024 negli ospedali di Chieti, Lanciano e Vasto.