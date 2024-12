MENSE SCOLASTICHE: IN ARRIVO 780MILA EURO DA PARTE DEL COMUNE DELL’AQUILA CON I FONDI DEL PNRR

L’AQUILA – Ammonta a oltre 780mila euro la somma che il Comune dell’Aquila impiegherà per realizzare o ampliare mense scolastiche. Risorse ottenute in risposta all’avviso dal ministero dell’Istruzione e del Merito per la concessione di finanziamenti nell’ambito della misura 4 del Pnrr, denominata “Istruzione e Ricerca”.

Gli interventi riguarderanno tre plessi scolatici, ovvero la scuola primaria del Torrione e la scuola primaria di San Francesco, dove locali già esistenti verranno adibiti alla refezione degli alunni, e la scuola primaria di Pile, in via Salaria Antica Est, in cui sono previsti un ampliamento e la realizzazione di nuovi spazi per la mensa. Questa operazione si integra perfettamente con la strategia attuata dall’amministrazione sulla riqualificazione dell’edilizia scolastica con un investimento di oltre 93 milioni di euro.

“Il finanziamento – spiega il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – si somma a quelli ottenuti per gli asili nidi nelle frazioni di Paganica e Sassa, sempre a valere sul Pnrr per 2,5 milioni di euro, insieme ai due poli scolastici di Paganica e Sassa, che hanno ottenuto un contributo rispettivamente di 14,5 milioni e 12 milioni di euro. Con una visione ad ampio raggio puntiamo non solo a ricostruire ma anche a rinnovare e rendere ancora più accoglienti e funzionali le strutture esistenti affinché le attività didattiche e ricreative siano sempre più all’altezza delle esigenze di insegnanti, alunni e personale scolastico”.