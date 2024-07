“MERAVIGLIE A PORTATA DI MANO”: FAUSTO LEALI A NAVELLI GIOVEDI’ PRIMO AGOSTO

NAVELLI – Un’altra settimana di appuntamenti si apre sulla Piana di Navelli, dove per la quarta volta “Meraviglie a portata di mano” anima l’estate nei borghi con un ricco cartellone di concerti e spettacoli, gare di orienteering, degustazioni enogastronomiche, incontri, mostre e visite guidate.

Dopo gli appuntamenti dello scorso fine settimana, che a San Benedetto in Perillis, Castelnuovo di San Pio delle Camere e Caporciano hanno richiamato un folto e appassionato pubblico con proposte per tutti i gusti, dalle colonne sonore del grande cinema italiano a un omaggio a Lucio Battisti e Ivan Graziani, domani, martedì 30 luglio si riparte da San Benedetto in Perillis dove alle 21,30, in Piazza Comitato, è in programma il concerto di Black Coffee Blues and Ballads.

Appuntamento clou della settimana, giovedì 1° agosto a Navelli con il concerto di Fausto Leali. Alle 21,30 in Piazza San Pelino il cantautore porterà i suoi più grandi successi, da A chi a Deborah, da Angeli negri a Un’ora fa fino a Ti lascerò. In più di sessant’anni di attività, ha pubblicato 26 album.

L’indomani, venerdì 2 agosto alle 21,30 a Bominaco, la Chiesa di Santa Maria Assunta ospita una serata barocca con l’Ensemble Canon Triplex.

Sabato, infine, alle ore 10,00 a Navelli, con raduno da Palazzo Santucci, in programma una gara di orienteering tra castelli, borghi e natura, nella terra dello zafferano dell’Aquila dop. Un evento realizzato in collaborazione con Matusciano sas e Fiso Abruzzo. Alla sera, in Piazza San Pelino alle ore 19,00 il concerto del Marsican Brass Ensemble a cura della “Barattelli”.

Sono ben 26 in tutto gli appuntamenti in programma in altrettanti luoghi straordinari e spesso sconosciuti agli stessi abruzzesi, per un progetto ambizioso, un calendario ricco e variegato, un ventaglio di occasioni per scoprire le “Meraviglie a portata di mano” offerte dai borghi della zona.

Nei sette comuni coinvolti, Navelli, Caporciano, San Pio delle Camere, Prata d’Ansidonia, Castelvecchio Calvisio, Collepietro e San Benedetto in Perillis, tornano così sotto i riflettori piazze e cortili, chiese e siti archeologici, parchi e chiostri che rappresentano quel patrimonio spesso considerato minore, che fa dell’Abruzzo una terra ricca di storia e fascino.

I comuni, raggruppati nella cosiddetta Area omogenea n. 6, hanno colto al volo la ricca occasione offerta dal Programma Restart per unire le forze e lavorare insieme, riuscendo a mettere in piedi un cartellone comune, lungo tutta l’estate, che si propone di attirare visitatori, turisti e anche tanti aquilani alla ricerca di un’offerta che soddisfi passioni diverse, dalla musica classica alla musica pop, dallo spettacolo puro alla valorizzazione delle ricchezze architettoniche e paesaggistiche, passando per degustazioni dei prodotti tipici locali.

IL PROGRAMMA

Sabato 13 luglio ore 21.30

Castelvecchio Calvisio, Piazza Regina Margherita

FlamenTangoProject

a cura della Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli”

Venerdì 19 luglio ore 21.30

San Benedetto in Perillis, Grotta Ipogea Via Cisterna

SatorDuo • Visioni

La musica del grande cinema italiano

Dall’8 al 27 luglio e dal 2 al 14 settembre

Prata d’Ansidonia, Area Archeologica di Peltuinum

Campagna di scavo 2024

Team di ricerca dell’Università UNITELMA Sapienza di Roma

e Comune di Prata d’Ansidonia

Sabato 20 luglio ore 21.30

Caporciano, Chiesa di San Benedetto Abate

Concerto per organo, violino,

violoncello

a cura della Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli”

Sabato 27 luglio ore 21.30

Castelnuovo, Fonte Vecchia

Il cantautore, il chitarrista eccetera

Omaggio a Lucio Battisti e Ivan Graziani

a cura della Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli”

Domenica 28 luglio ore 10.00

Castelvecchio Calvisio, raduno: P.zza Regina Margherita

Gara di Orienteering

tra Castelli, Borghi e Natura

nella Terra della Baronia

Domenica 28 luglio ore 21.30

Caporciano, Chiesa di Santa Maria dei Centurelli

Music Together Band

Martedì 30 luglio ore 21.30

San Benedetto in Perillis, Piazza Comitato

Black Coffee Blues and Ballads

Giovedì 1 agosto ore 21.30

Navelli, Piazza San Pelino

Fausto Leali in concerto

Dal 1 agosto al 5 settembre

dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Castelvecchio Calvisio (prenotazione obbligatoria)

Visita delle aree archeologiche

in collaborazione con l’Università degli studi dell’Aquila

Dipartimento di Scienze dell’Educazione Prof. Amedeo Feniello

Venerdì 2 agosto ore 21.30

Bominaco, Chiesa di Santa Maria Assunta

Ensemble Canon Triplex

Serata Barocca

Sabato 3 agosto ore 10.00

Navelli, raduno: Palazzo Santucci

Gara di Orienteering tra castelli,

borghi e natura, nella terra

dello zafferano

Evento in collaborazione con Matusciano sas e FISO Abruzzo

Sabato 3 agosto ore 19.00

Navelli, Piazza San Pelino

Marsican Brass Ensemble

a cura della Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli”

Dal 4 al 30 agosto

Castelvecchio Calvisio, Palazzo del Capitano

Tradizione culturale contadina

Mostra

Domenica 4 agosto ore 18.00

Caporciano, Chiesa di Santa Maria dei Centurelli

Inaugurazione Mostra retrospettiva

di sculture in terracotta patinata e dipinti

Omaggio a Pasquale De Carolis

Opere dal 1980 al 2020 a cura di Antonio Gasbarrini

Apertura mostra dal 4 all’11 agosto

in collaborazione con la rassegna interdisciplinare

“Seminiamo Arte IV” – MuBAQ

Domenica 4 agosto ore 21.30

Collepietro, Piazza della Chiesa

SunQuartet

Latin Jazz

Mercoledì 7 agosto ore 21.30

Bominaco, Chiesa di Santa Maria Assunta

Nimituare

Miniature e intrecci sonori per voci e corde

Giovedì 8 agosto ore 21.30

Civitaretenga, ex Convento di Sant’Antonio da Padova

Crazy Violin

a cura della Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli”

Sabato 10 agosto dalle ore 16.00 alle ore 23.00

Castelvecchio Calvisio

Convegno e Rievocazione Storica

per le vie del borgo

Mercatini e cena Medievali

Lunedì 12 agosto ore 18.00

Caporciano, Chiesa di Santa Maria dei Centurelli

Inaugurazione Mostra di fotografia

Maiella Madre a cura di Giulio Speranza

Apertura mostra dal 12 al 20 agosto

Lunedì 12 agosto ore 21.30

Collepietro, Piazza della Chiesa

Duo Alcor

Mercoledì 14 agosto ore 10.00

Castelvecchio Calvisio (intera giornata)

Tradizioni Popolari

in una Festa di paese

Sabato 17 agosto ore 5.00 – ore 9.00

Caporciano – San Gabriele

XXVI edizione della Rievocazione Storica

Sulle tracce dei nostri padri

traversata del Gran Sasso d’Italia da Caporciano

al Santuario di San Gabriele dell’Addolorata

Martedì 20 agosto ore 21.30

San Pio delle Camere, Piazza del Redentore

Dalila Quartett

Jazz Funk

Mercoledì 21 agosto ore 21.30

Caporciano, Chiesa di Santa Maria dei Centurelli

Sudden Jazz Quintet

Jazz Concert

Sabato 7 settembre ore 19.00

Caporciano, Chiesa di Santa Maria dei Centurelli

S.T.A.N. (Storia Territorio Arte Natura)

Show del racconto del territorio

Concerto Aperitivo “Serendipity”