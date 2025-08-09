“MERAVIGLIE A PORTATA DI MANO”, MUSICA ANTIQUA STASERA A CAPORCIANO

CAPORCIANO –Concerto “Musica Antiqua” stasera, sabato 9 agosto a Caporciano, nella chiesa di San Benedetto Abate, con Francesco Di Giacinto all’oboe e Marco Palladini all’organo.

In programma musiche diA. Besozzi (1702-1793): Sonata n.1 in Re maggiore per Oboe e Basso Continuo Allegro, Adagio, Allegro; A. Besozzi (1702-1793): Sonata n.6 in Do maggiore per Oboe e Basso ContinuoAllegro, Andante, Allegro; J.A. Reincken (1643-1722): Fuga n.3 in Re minore;G.F.Haendel (1685-1759): Passacaglia in Sol minore HWV432; J. W. Hertel (1727-1789): Partita I per oboe e organo Allegro ma non troppo, Largo, Allegro; F. Geminiani (1687-1762): Sonata in Mi minore per Oboe e Basso Continuo Adagio, Allegro, Largo, Vivace.

L’appuntamento rientra nel cartellone “Meraviglie a portata di mano”, alla sua quinta edizione che da luglio a settembre porta sulla Piana di Navelli concerti e spettacoli, gare di orienteering, degustazioni enogastronomiche, incontri, mostre e visite guidate. L’appuntamento è alle 21,30.