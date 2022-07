MERAVIGLIE A PORTATA DI MANO: SABATO A NAVELLI GARA DI “ORIENTEERING” TRA CASTELLI, BORGHI E NATURA

NAVELLI – Nel Cartellone degli eventi programmati nell’ambito del Festival estivo “Meraviglie a portata di mano” trova spazio, dopo lo straordinario successo riscosso nella precedente edizione, la Gara di Orienteering tra castelli, borghi e natura nella terra dello zafferano, l’iniziativa sarà realizzata in collaborazione con la FISO Abruzzo.

L’appuntamento è per sabato 30 luglio dalle ore 9.30 in Piazza San Pelino a Navelli (L’Aquila) per poi proseguire nel borgo di Civitaretenga e con successivo arrivo nel Parco Avventura “Il Regno dei Mazzamurelli” a San Pio delle Camere.

L’Orienteering è uno sport divertente e salutare adatto a tutti e la gara è aperta a professionisti e dilettanti, gruppi di amici e famiglie, anche alla prima esperienza. I premi saranno offerti dalla Cooperativa di comunità di Navelli “Oro Rosso”. Per informazioni abruzzo@fiso.it