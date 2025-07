“MERAVIGLIE A PORTATA DI MANO”: TORNA IL FESTIVAL ESTIVO CHE ANIMA LA PIANA DI NAVELLI, IL PROGRAMMA

NAVELLI – Torna anche quest’anno, per la quinta edizione, “Meraviglie a portata di mano”, il cartellone che da luglio a settembre porta sulla Piana di Navelli concerti e spettacoli, gare di orienteering, degustazioni enogastronomiche, incontri, mostre e visite guidate.

Diciannove gli appuntamenti in programma in altrettanti luoghi straordinari e spesso sconosciuti agli stessi abruzzesi, per un progetto ambizioso, un calendario ricco e variegato, un ventaglio di occasioni per scoprire le “Meraviglie a portata di mano” offerte dai borghi della zona.

Nei sette comuni coinvolti, Navelli, Caporciano, San Pio delle Camere, Prata d’Ansidonia, Castelvecchio Calvisio, Collepietro e San Benedetto in Perillis, tornano così sotto i riflettori piazze e cortili, chiese e siti archeologici, parchi e chiostri che rappresentano quel patrimonio spesso considerato minore, che fa dell’Abruzzo una terra ricca di storia e fascino.

Finanziato dal Programma Restart, che destina fondi proprio alla ripresa socio-economica del cratere sismico, il cartellone vede coinvolti tutti i Comuni che uniscono le forze peer attirare visitatori, turisti e anche tanti aquilani alla ricerca di un’offerta che soddisfi passioni diverse, dalla musica classica alla musica pop, dallo spettacolo puro alla valorizzazione delle ricchezze architettoniche e paesaggistiche, passando per degustazioni dei prodotti tipici locali.

Un approccio a tutto tondo anche nella scelta di affidarsi a professionisti, come la Società aquilana dei concerti “Barattelli” per la cura dell’offerta musicale di qualità e di impatto, ma anche nel coinvolgimento giovani locali per proporre visite guidate e aperture di Chiese, monumenti e di un piccolo “museo diffuso” sparso per il territorio, e associazioni per arricchire gli eventi facendo sinergia.

“Meraviglie a portata di mano” è un progetto finanziato con i fondi Restart e che vede come Comune capofila Navelli, in partnership con Caporciano, San Pio delle Camere, Prata d’Ansidonia, Castelvecchio Calvisio, Collepietro e San Benedetto in Perillis. Una proposta artistica realizzata in collaborazione con la Società aquilana dei concerti “Bonaventura Barattelli”, la Fondazione Sarra e la Fondazione Carispaq.

IL PROGRAMMA

Prata d’Ansidonia

Dal 18 al 27 luglio

e dall’8 al 20 settembre

Campagna di scavo

e apertura degli scavi

archeologici di Peltuinum

Castelvecchio Calvisio

19 luglio

Storia e leggenda della

Madonna della Valle ritrovata

Civitaretenga, ex Convento S. Antonio da Padova

20 luglio ore 21.30

Ventus Duo

nel corso della serata “Conventus V edizione”

Caporciano, Chiesa di S. Maria dei Centurelli

26 luglio ore 21.30

Cowboys, banditi, dollari e pistole

Un viaggio nel cinema western

tra musica e leggenda

a cura della Società Aquilana dei Concerti

“B. Barattelli”

Caporciano, Chiesa di S. Maria dei Centurelli

dal 27 luglio al 3 agosto

Mostra temporanea di pittura

Inaugurazione ore 19.00

a cura di Valter Mattei e Annarita Tatananni

S. Benedetto in Perillis, Piazza Don Luigi Sturzo

1 agosto ore 21.30

Melliphera in Concert

Caporciano, Chiesa di S. Maria dei Centurelli

5 agosto ore 21.30

Ápeiron Quartet e Antonella Gentile

Je repars à zéro

Tributo a Edith Piaf

Navelli, Piazza S. Pelino

6 agosto ore 21.30

Dik Dik – Tour 2025

Bominaco, esterno Chiesa di S. Maria Assunta

7 agosto ore 21.30

Identità Musicali

COLLISIONI – Bach vs Battiato

Castelvecchio Calvisio, Piazza Torremaggiore

8 agosto ore 21.30

Tra le radici e il vento

Le voci del borgo

a cura dell’Associazione “Il Tempo nostro”

Caporciano, Chiesa di S. Benedetto abate

9 agosto ore 21.30

Musica Antiqua

Concerto con utilizzo dell’organo storico

Caporciano, Chiesa di S. Maria dei Centurelli

dal 10 al 17 agosto

Mostra temporanea di fotografia

“I Custodi del Borgo”

Ritratto della comunità di Caporciano

e Bominaco

Inaugurazione ore 19.00

a cura di Fabio Bussi

Castelvecchio Calvisio

10 agosto ore 11.00

Tradizioni nel Borgo

La Madonna delle Grazie

Bominaco, Aia

11 agosto ore 21.30

Concerto Radio Farad

Musica d’autore anni ‘60, ‘70, ‘80

Civitaretenga

Chiostro ex Convento di S. Antonio da Padova

12 agosto ore 21.30

Anamì Duo

Ezio Bosso The Concert

a cura della Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”

Collepietro, Piazza della Chiesa

13 agosto ore 21.00

ItaEmaGia Trio

Songs rework – improvvisazioni jazz su

classici della canzone italiana e americana

Castelnuovo, Fonte Vecchia

17 agosto ore 21.30

Essential Trio

AVENIR – Tre strumenti, mille strade:

un racconto senza confini

a cura della Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”

Castelvecchio Calvisio

Piazza Regina Margherita

18 agosto ore 21.30

Manoantica

Omaggio a Django Reinhardt

a cura della Società Aquilana dei Concerti

“B. Barattelli”

Caporciano, Chiesa di S. Maria dei Centurelli

6 settembre ore 19.00

S.T.A.N.

(Storia Territorio Arte Natura)

Il Talent show del racconto

del territorio – IV edizione