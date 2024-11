MERAVIGLIE DI LUCI: IL PRESEPE INCANTATO NELLE GROTTE DI STIFFE DAL 7 DICEMBRE AL 6 GENNAIO

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – Dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 le Grotte di Stiffe si illumineranno della magia del Natale, declinato nella sua forma tradizionale legata al Presepe, in connessione con le eccellenze e la storia del territorio.

L’iniziativa, denominata “Meraviglie di luci: il Presepe incantato nelle Grotte di Stiffe”, è organizzata dall’Azienda Speciale Territorio e cultura guidata dall’amministratore unico Giovanni Cappelli, in collaborazione con il Comune di San Demetrio (AQ) guidato dal sindaco Antonio Di Bartolomeo, con il patrocinio del Parco naturale regionale Sirente Velino, presieduto da Francesco D’Amore.

Per l’occasione, il direttore delle Grotte di Stiffe, Victor Casulli, ha ideato un percorso che accompagnerà i visitatori in un suggestivo racconto del Presepe, in un’attenta declinazione territoriale alla scoperta di luoghi, eccellenze enogastronomiche e personaggi del posto. Oltre 50 le figure luminose lungo il percorso, realizzate dalla Faniuolo Light Emotion, azienda leader nel settore che ha curato allestimenti in tutto il mondo. La regia, che coniugherà gli elementi classici del presepe a storia, personaggi e mestieri del territorio, è stata affidata a Giancarlo Gentilucci del Teatro Nobel per la Pace di San Demetrio. Non mancherà comunque l’approfondimento divulgativo legato alle peculiarità naturalistiche delle Grotte di Stiffe, grazie alle guide specializzate. Un connubio che renderà unica l’esperienza alle Grotte di Stiffe che per l’occasione prevede un tempo di visita più lungo, di circa 1 ora e mezza.

Per tutto il periodo della manifestazione, le Grotte di Stiffe saranno aperte tutti i giorni, con primo ingresso alle 10,30 e ultimo alle 16,30. Per info e biglietti: https://www.visitsandemetrio.it/place/grotte-di-stiffe/ Appuntamento quindi dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, con inaugurazione prevista il 6 dicembre, in contemporanea con l’inaugurazione dei Mercatini di Natale a Stiffe.