MERCATINI DI NATALE A BOMBA: TERZA EDIZIONE 13 E 14 DICEMBRE

BOMBA – La terza edizione dei Mercatini di Natale a Bomba (Chieti) si terrà sabato 13 e domenica 14 dicembre.

A comunicarlo è l’amministrazione comunale che, insieme alle associazioni del paese e alle attività commerciali del posto, è già all’opera per organizzare l’appuntamento natalizio che richiama numerosi visitatori.

“Credo che un modo per rendere Bomba maggiormente accogliente nelle giornate del 13 e 14 dicembre, sia coinvolgere la comunità, la quale non è solo spettatrice, ma parte dell’intera macchina organizzativa – spiega in una nota l’assessore Marinella Fioriti-. Lo scorso anno ci siamo salutati con l’impegno di organizzare la terza edizione e abbiamo mantenuto la parola”.

Espositori di prodotti artigianali rigorosamente fatti a mano, proposte gastronomiche, performance artistiche, villaggio di Babbo Natale, truccabimbi e tanto altro intrattenimento sono gli elementi caratterizzanti del programma di quest’anno, che sarà comunicato nel dettaglio nelle prossime settimane.

“Stiamo già ricevendo adesioni da diversi espositori, tutti entusiasti di partecipare e stiamo procedendo con l’organizzazione generale – aggiunge l’assessore Fioriti -. Quest’anno daremo anche un tema al nostro mercatino, in cui non ci sarà solamente la vendita di prodotti, ma anche il racconto di elementi caratterizzanti del territorio, però al momento non possiamo svelare nulla. Possiamo solo anticipare che il mercatino sarà caratterizzato prevalentemente dagli oggetti fatti a mano e prodotti locali, perché questi eventi sono delle piccole casse di risonanza per i nostri produttori”.