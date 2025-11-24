MERCATINI DI NATALE A CAMPO DI GIOVE: IL CALENDARIO

CAMPO DI GIOVE – Un ricco calendario a Campo di Giove (L’Aquila) per gli attesissimi Mercatini di Natale.

Da piazza Duval al centro storico, prodotti e specialità gastronomiche, l’originalità dell’artigianato locale, le luci e l’atmosfera festosa diffusa nelle strade e fra la gente.

La bellezza dei mercatini – si legge in una nota – “non sta nella perfezione di un’offerta standardizzata ma in un percorso avviato tanti anni fa con la collaborazione di Ferrovia dei Parchi e cresciuta negli anni”.

La bellezza o il successo sta nelle prove, negli errori e in tanti esperimenti organizzativi …alcuni riusciti altri un po’ meno.

La bellezza dei nostri mercatini non sta nelle “cose facili” ma nelle persone che rendono ogni anno queste “cose” possibili:

i ragazzi volontari dell’associazione Proloco Campo Di Giove , gli sponsor, le attività commerciali, le operazioni di marketing, gli espositori, gli artigiani.

La bellezza dei mercatini sta nell’esperienza di un sapore autentico capace di invocare un ricordo, sta in un piccolo scorcio illuminato, sta in quell’aria frizzantina che profuma di montagna, sta nel fuoco acceso sulle ombre di avventori infreddoliti, la bellezza sta nel suono di una zampogna che accompagna un corteo di viaggiatori, sta in un dono fatto a mano portato a casa ; la bellezza sta nell’attesa… e nel fischio liberatorio di un treno che arriva.