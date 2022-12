MERCATINI DI NATALE A GUARDIAGRELE: ENTE MOSTRA ARTIGIANATO SCEGLIE SOLIDARIETA’ CON REGALO SOSPESO

GUARDIAGRELE – La calda atmosfera dei mercatini natalizi, a Guardiagrele (Chieti) si tinge dei colori della solidarietà.

L’Ente mostra allestisce fino all’Epifania, all’interno del palazzo dell’artigianato di via Roma (dalle 10.30 alle 12,30 e dalle 15.30 alle 19.30), un mercatino di Natale pieno di oggetti della tradizione locale.

Ma si tratta di un mercatino particolare: una volta tanto, la scelta del regalo giusto, sarà per chi non fa parte della solita cerchia di amici e parenti. Un regalo sospeso, che magari potrà far sorridere un bambino meno fortunato.

Un’iniziativa in sinergia con il comune di Guardiagrele, la Caritas, le parrocchie di Santa Maria Maggiore, San Giuseppe Artigiano e San Francesco d’Assisi e con molti negozianti del centro storico a cui si potrà affidare un dono che i volontari ritireranno per il 6 gennaio, quando la befana solidale li porterà a destinazione.