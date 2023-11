MERCATINI DI NATALE A PACENTRO: TRA STAND GASTRONOMICI, ARTIGIANATO, GIOCHI E PRESEPI

PACENTRO – Da venerdì 8 a domenica 10 dicembre a Pacentro, in provincia dell’Aquila, torna l’appuntamento con i Mercatini di Natale.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Pacentro con il patrocinio del Comune, è giunta alla sua ottava edizione.

Per tre giorni le suggestive piazze del paese si animeranno e si illumineranno.

Oltre 50 gli stand allestiti in casette di legno appositamente progettate, che ospiteranno artisti e artigiani locali. Location saranno anche i portoni delle case storiche, vicoli e piazze nel cuore di uno dei Borghi più Belli d’Italia.

Saranno esposti articoli da regalo, bigiotteria, riproduzioni filologiche di abiti, lavori di decupage, oggetti realizzati con giornali riciclati e dipinti su vetro, lavori su pietra e su legno, presepi e statuine di terracotta. Non mancheranno stand enogastronomici, per gustare cibi e dolci natalizi locali, mentre per i più piccoli ci sarà la possibilità di ammirare e giocare con i pony.

Per la gioia dei più piccoli sarà allestita un’area dove i bambini potranno fare foto con Babbo Natale e con gli elfi oltre che, naturalmente, consegnargli le loro letterine di Natale.