MERCATINI DI NATALE A ROCCARASO: IL PROGRAMMA 2025

ROCCARASO – A Roccaraso (L’Aquila) sta per arrivare la magia del Natale.

I mercatini stanno per accendersi: artigianato, prodotti tipici, musica, colori e profumi che scaldano il cuore… e sì, anche il Villaggio di Babbo Natale.

Dalle ore 10:30 alle 19 vi aspetta un mondo fatto di: musica itinerante, animazioni per grandi e piccini, una mostra fotografica, una mostra di pittura…e tante sorprese tutte da scoprire! Il dettaglio con le date nella locandina.