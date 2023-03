MERCATO AMBULANTI A CHIETI: MOZIONE DELLE OPPOSIZIONI, “VA TRASFERITO IN CORSO MARRUCINO”

CHIETI – I gruppi di opposizione al Comune di Chieti, in una nota, prendono atto del comunicato dell’assessore al commercio “che conferma quanto da tempo sostenuto circa la reale mancanza di un vero tavolo di concertazione ed in attesa dei verbali degli incontri, come preannunciato, presentano una mozione”.

Ed infatti come concordato in data 7 marzo dal neo formato intergruppo (Udc- Azione politica Chieti, Di Iorio Sindaco) di Fratelli d’Italia e della Lega, dove sino stati ascoltati gli ambulanti, commercianti e residenti di via della Liberazione, in mattinata si è provveduto a depositare la mozione alla segreteria ufficio presidenza del Consiglio.

“Visto il persistere delle criticità”, dicono le opposizioni, “con la mozione presentata si chiede di trasferire definitivamente il mercato settimanale dalla sede della via della Liberazione alla sua naturale ubicazione, ossia Corso Marrucino, tenendo conto di quanto richiesto, proposto e sollecitato dai titolari di attività commerciali, residenti e ambulanti”.

Nella mozione, dunque, si richiede al Consiglio comunale “di approvare la presente mozione che impegna il Sindaco e l’amministrazione a di trasferire definitivamente il mercato settimanale dalla sede attuale di via della Liberazione alla sua naturale ubicazione ossia quella del Corso Marrucino, tenuto conto di quanto realmente richiesto, proposto e sollecitato dai titolari di attività commerciali, dai mercatali e dai cittadini utenti/consumatori”.

